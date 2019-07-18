蜘蛛仔同新女拍拖　網民批評：個樣仲老過梅姨

憑「蜘蛛俠」一角上位的Tom Holland早前訪問話自己冇拖拍，話口未完，就被狗仔隊影到與一名金髮神秘女子拍拖現身音樂節，而個女仔仲「猴擒」到摸Tom個招牌大躉！



二人除了被影到着住黑色T恤情侶裝買酒飲之外，二人亦表現好親密拖手摸背同攬頸仲一度疑似咀嘴！有眼利的fans從照片更發現二人戴住情侶頸鏈，Tom佗住把鎖，而女友則是一條鎖匙。雖然Tom終於有拖拍，但就傷透女fans心。有內地fans留言叫個女仔停手唔好摸Tom個「優質股」之外，亦有fans認為個女仔樣老唔襯Tom！有fans更指Tom可能缺乏母愛。更有網民話個女仔個樣仲老過梅姨（即Tom《蜘蛛俠》中的阿姨）！



Tom戀情曝光後，網民即人肉起底。踢爆個女仔係細過Tom4年現年20歲的大學生Grace Bolton，網民仲發現Tom今年1月已開始追蹤Grace的Instagram。不過，及後網民就發現原來Tom的女友應該係Grace的家姐Olivia Bolton，兩姊妹個樣好似，確實容易混淆！

入行多年的Tom幾年前因為拍攝《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）而被傳與片中女主角「MJ」Zendaya戲假情真撻着。不過早前Tom受訪時就自爆目前感情生活空白。

