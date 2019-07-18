張頴康患銀屑病　被麥雅緻誤會去滾

無綫藝員張頴康與太太麥雅緻及女兒到荃灣出席《銀屑閃跑》活動。患有銀屑病十一年的張頴康自言已經康復了九成半，最差的時間有七成皮膚出現皮屑問題，他說：「靠打針，透過生物製劑治療好番95%，但係呢個病係冇得根治嘅，要有好嘅健康、做運動、作息定時去長期作戰。」



張頴康指藥費也構成一定負擔，最初第一針花費五萬，隨後長期要打針治愈，慶幸後現時可以個半月才打一次針，花費五千，惟有在其他地方節省開支。



張頴康指銀屑病是遺傳，當年剛與太太拍拖突然發病不能落床，更要召喚救護車入院，他笑說：「佢都問我係咪去滾呀？」麥雅緻笑說：「當年嘅資訊唔多，冇接觸過呢個病，見佢啲皮膚出晒皮屑都嚇親，有啲醫生都問佢係咪生活唔檢點，後來睇專科皮膚醫生先證實係銀屑病。」



張頴康與麥雅緻育有一子女，可擔心銀屑病遺傳給兒女？他說：「女就冇咁易遺傳，知道到第二胎係仔就真係笑，依家有生物製劑治療就冇咁擔心。」



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