體驗做一日長者！Yanny＠SG挑戰失敗投晒降

組合Super Girls成員陳穎欣（Yanny）與游學修及盧海鵬主演的劇集《仇老爺爺》呈現世代矛盾問題，代表「廢青」的游學修與「廢老」的盧海鵬在劇中大鬥法，演游學修女友的Yanny則夾在兩人之間。



體驗行動不便、視力和聽力不佳



日前Yanny化身「仇老婆婆」體驗做一日長者，換上長者裝束的她戴上各式各樣道具，感受行動不便、視力和聽力不佳的情況下完成各項挑戰，Yanny先是負重模仿長者手腳慢，再去公園康樂設施做運動舒展筋骨，好快Yanny已體力耗盡「投降」，其後她戴上老花眼鏡挑戰穿針線，又戴上耳塞接受聽力挑戰。雖然最後挑戰失敗，不過她似乎扮長者扮上癮，於公園內不斷模仿老者行路的一舉一動，十分搞笑！Yanny說︰「經過咁多體驗，原來當你耳仔聽唔到嘢，手腳又好慢時，你就會冇咗一份安全感，係會覺得有啲陌生，作為年輕人會更明白老人家有好多唔方便。」



說到「廢老」這個稱號，Yanny直言有點嬲︰「我當初聽到呢個稱呼都幾嬲，點解要咁話老人家，但好多時係因為時代背景同知識上唔同，所以老人家同年輕人就會有所謂代溝出現，而《仇老爺爺》係一套好好的劇去畀雙方知道『廢青』同『廢老』係咩，佢哋內心又係點樣呢！」她續說︰「Super Girls都做好多探訪，同老人家相處係唔可以有距離感，你要同佢哋玩多啲、傾多啲，佢哋都會好開心同你玩。」



希望多陪家人



Yanny透露家中亦有長輩，不過入行後工作忙，與爺爺婆婆和父母的相處時間減少，並有感而發地說︰「自從入咗娛樂圈，同屋企人相處時間都少咗，我就嚟變中女，我覺得父母都慢慢變老，將來都會成為長者，所以希望多啲時間陪佢哋。」她更笑言自己老了也要成為「美魔女」︰「老咗好希望係美魔女Keep住自己要靚，但我諗起依家成日食Pizza、薯片、飲可樂，希望做多啲運動去彌補，我亦希望老咗都好似鵬哥咁仍然係一個好出色嘅演員。」



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