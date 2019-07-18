彭秀慧精心炮製！容祖兒新歌MV暗藏愛情遺物

歌手容祖兒最新廣東歌《悲觀生物學》，歌曲除了延續《心之科學》的愛情課，原來MV還暗藏密碼，導演彭秀慧在祖兒以前的MV中精選出「愛情遺物」，放入新歌MV，作為祖兒與黃偉文（Wyman）合作二十周年的一個紀念小禮物兼致敬。



構思MV時，為了和應歌曲主題及Wyman對《悲》的小總結，彭秀慧用了Wyman過往幫祖兒寫過一些大家耳熟能詳的的情歌作呼應，她說：「人生去到一個階段，會有唔同嘅愛情經歷，呢啲經歷唔多唔少喺你身上會留低一啲痕迹、一啲記憶，你哋共同經歷過而留底落嚟嘅一啲嘢，我就嘗試喺Wyman嘅情歌入面去捉番一啲物品，然後擺入去《悲》MV間屋入面。」



彭秀慧在祖兒的《樂觀》、《借過》、《牆紙》、《16號愛人》、《痛愛》、《天窗》、《花千樹》和《呼天不應》八首歌的MV中挑選出多件「愛情遺物」來，她說：「我睇番晒之前Wyman寫畀祖兒所有歌嘅MV，睇吓有乜嘢適合放入今次嘅場境。現場準備咗多過依家出街見到，而大家睇到嘅十二件，我冇特別細分，好似其中一幕整早餐，砧板、青瓜、番茄、雞蛋，我當做一件事咁睇；衣車同盆栽，其實都係一件事。」



她說搜集「遺物」方面頗為困難，因為橫跨年代久遠，例如《痛愛》的衣車，經過多番努力才找回該型號：「二手、夜冷舖，甚至清水灣片廠嘅道具儲物庫都搵唔到。」祖兒重看《痛愛》 MV時也忍唔住大叫：「嘩！二十年啦！」另外，彭秀慧亦找回《小日子》MV導演，問有冇當年拍攝時留低的物件，點知被對方秒殺：「個MV喺台灣拍。 」十分搞笑。



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