妹妹好羞家！蔣雅文：咁嘅甫士都擺得出

移居台灣的「文青女神」蔣雅文與妹妹蔣雅詩到電台宣傳新書。兩姊妹首次合體推出作品集，由蔣雅文操刀攝影和寫上散文，妹妹蔣雅詩則負責造型及模特兒，作為妹妹29歲的生日禮物。蔣雅文說：「妹妹係個好有幻想力，有啲搞鬼甫士係佢先擺得出，可能佢老咗會覺得羞家，點解會擺得出咁嘅甫士。」蔣雅詩說：「唔使等到老，我依家都覺得羞家。」蔣雅文指書內的文字一直沒有給妹妹看，保持神秘，當作生日卡送給她，亦怕兩姊妹眼淺，蔣雅詩笑說：「佢一直叫我唔好睇住，可能等佢返咗台灣先睇啦。」



由於沒有助手，蔣雅文指每日要好像忍者龜一樣，孭着行裝周圍取景出拍攝，蔣雅文說：「每年都會姊妹旅行，今年想做一個實體嘅作品，好似紀念冊咁，諗咗十幾個造型，就攞住7、80公斤行李，三篋衫、兩個背囊、拎住兩個大袋去日本。買衫嘅時候係有啲失心瘋，執衫先知大鑊，應該帶多個男人去，惟有咬緊牙關去完成，最後兩日我哋都散晒。」

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