同廖安麗有大膽戲！焦媛再「爭仔」冇壓力

舞台劇演員焦媛和廖安麗為舞台劇《色戒》宣傳，問到尺度去到邊？飾演王佳芝的焦媛笑言：「依家唔興視覺上，我哋追求藝術性，一切以戲行先，當然戲嘅內容都有動作配合，我哋都請咗個現代舞老師指導形體動作。」問到可會性感？廖安麗就謂性感在骨子裏。問到可會有情慾戲？焦媛表示：「情慾集中喺台詞同身體接觸，會同電影唔同，從另一角度去探討男女關係，個色字有其他解釋。」飾演易太太的廖安麗就謂其實冇睇電影，但有睇小說及劇本：「如果表面嘅色慾就唔啱我，我欣賞細膩描述人性，呢套戲真係唔容易做，之前拍電視劇同電影都好表面，所以今次係大挑戰，我讀過調解，凡事唔好睇表面，背後總有個目標。」焦媛又透露兩個女人會有場大膽戲，可能是比較身材。



兩女又表示年頭已開始排練，焦媛覺得廖安麗很適合演此角色，笑言繼上次後，今次兩女又要「爭仔」。問到可有票房壓力？焦媛表示：「冇，之前我去內地做巡演時都有宣傳呢套戲，大家反應都好好，相信到時應該有一半觀眾都喺內地觀眾。」另外，問到可有留意男友高志森被編劇莊梅岩插爆一事？她表示不知咩事，得知高志森被指「斂財、霸道及欺凌剛出道的人」後，她即笑言：「咁要調解吓。（佢有冇同你講？）冇呀，我大半年都喺內地。（你哋感情冇變？）冇，我不嬲做戲就集中，不嬲都話舞台係第一位，我嫁咗畀舞台。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。