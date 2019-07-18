解開直播謎團！宣娜谷心形胸回饋粉絲

網絡直播主持宣娜（Sheena）今日將直播間移師到灣仔樓上Party Room，以回饋於首日書展買寫真集的頭10位Fans！Sheena化身貓貓女僕谷出「心形胸」、大騷4吋吸睛事業線，她笑言是次活動同時能滿足Fans的好奇心：「佢哋成日都會問我平時做直播下身會唔會着得好Hea、或者淨係着住條底褲。（有人曾經邀請你視像裸聊？）都有，但喺平台做直播唔可以太裸露，着得太暴露會被平台即刻Cut。」又謂參加Fans可獲贈神秘限量包，有毛巾及一隻內附寫真集絕密花絮片的USB，至於一直都有提及的露股照都會派發：「花絮片嘅反應都好好，所以之後都會想親手製作Cosplay衫拍多啲片。」



講到寫真集成績，Sheena開心透露已售出過千本：「係總數嘅一半。（會加印？）賣晒先再算，可能會出過一本新嘅。（緊接出？）要睇情況，因為籌備都要好多時間，再出想喺造型上再突出。（仲想挑戰咩造型？）都係偏日系，同埋想去日本取外景，尺度上就堅持三點不露。」



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