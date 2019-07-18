今屆港姐睇好姚羽嘉！丁子田：佢有潛質

應屆港姐季軍丁子田與翟威廉等人，出席明珠台《絕色星期二．野性湄公河》記招，兩人表示未去過湄公河，但丁子田表示有機會都想去，因為想見識大自然，翟威廉就笑言之前去過所羅門群島拍節目：「太辛苦，留番畀新人去，可能本身我係鍾意打機嗰啲。」丁子田表示想去，但笑言自己矛盾：「因為我鍾意刺激，但又易惹蚊同怕蟲，同想要有乾淨廁所。」



丁子田又透露續約無綫，暫時未知工作安排，拍劇或主持都想嘗試，問到身為前輩的翟威廉有何鼓勵？他笑言：「冇咩建議，最緊要做得開心。」問到可有留意今屆港姐？丁子田表示：「上年有個女仔坐我隔離，就係姚羽嘉，我同佢到依家仲有聯絡。（睇好佢？）係呀，因為佢唱歌跳舞都好叻，覺得佢喺呢個圈有潛質，其他嗰啲我就冇留意。」講到她榮升師姐，她笑言：「係呀，升咗職。（有冇唔捨得？）都唔會，不過一年過得好快。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。