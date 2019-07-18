張家輝打任賢齊　你撐邊個？

影帝張家輝與任賢齊（小齊）演出的作片《沉默的證人》，在《DIE HARD 2》導演雷尼哈林（Renny Harlin）操刀執導底下，二人由頭打到尾，故事發生在葵涌殮房一個場景之內，展開一場血腥暴力的殺戮激鬥。家輝表示電影劇組在拍攝之前亦安排充足，他說：「我們的戲份很集中，角色亦不多，劇組要顧慮的事情也會在事前安排好。縱使整部電影有大量的動作鏡頭，很多郁動又難掌控的不確定因素，但最後劇組亦能確保大家，在一個周全的環境下進行拍攝。」



對上一次二人演對手戲已是《大事件》之時，相隔超過十五年時間，現在二人再次碰頭，當然彼此在這些年來的演藝成就已今非昔比，小齊說：「電影除了動作和畫面刺激之外，我與家輝一直不斷的互相攻擊對方弱點，戲中我人多蝦人少，我們有三個匪徒輪流打家輝，絕對可稱為（硬食）。」家輝說：「有不停的追逐戲，我仲有還擊添！而小齊打嘅同時，又要長期封着他的臉，因為他要戴面具，而且眼睛通窿位置又只有細小的一個洞，很貼面的，令他每次稍微有郁動時，也會被面具割傷。」

---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。





