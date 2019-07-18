人生成就解鎖！連詩雅點嗌到周柏豪拍MV？

歌手連詩雅（Shiga）已有一段時間沒有推出新歌，今次新歌《過路人》找來男友徐浩作曲及馮曦妤填詞，一推出就獲得各大網上音樂平台的榜首位置。MV邀請到好友周柏豪擔任男主角，全靠Shiga在公司大夥兒為她慶祝31歲生日派對中，膽粗粗向這位相識多年的師兄提出要求，希望他能以「做她MV男主角」作為自己的生日禮物，結果柏豪沒有考慮就一口答應，撮合了今次合作。



搵曾若華做導演



傾談中更發現合作多時的兩人竟然從沒當過對方的MV主角，故Shiga笑言：「今次簡直係解開一個人生成就鎖，希望下個目標係可以同師兄合唱一首跳舞快歌！」而MV邀請到好友曾若華（Jude）當導演，風格唯美，跟歌詞的迷惘感覺錯愕成對比，Shiga坦言從自己多年前由Jude執導的《說一句》Lyrics Video已很欣賞對方作品，故相當高興今次能再次合作。



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