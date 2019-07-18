未夠班上擂台！林慧倩打上癮一味衝

前港姐林慧倩（Giselle）去年擔正演出以關綜合格鬥題材的電影，自此愛上巴西柔術，並跟有「巴柔之父」之稱的Thomas Fan拜師學藝。她自嘲笨手笨腳，但樂在其中：「巴西柔術真係好好玩，但如果講我認真訓練，都係得三、四個月。依家一星期上堂兩、三日，每次打兩、三個鐘，好花時間鑽研，不過真係練到人魚線同腹肌，辛苦都值。」



退出飲食界



愈打愈上癮的她希望參加比賽，但覺得自己力有不逮：「其實心思思想參賽，但要再努力啲。（師傅對你有咩評價？）佢叫我要冷靜，面對對手要用技巧，要諗多啲方法，唔好吓吓衝出去，話我份人太急。早兩個星期我升咗第一條間，依家係白帶，其實總共有五條帶，要慢慢上。」



她近期除了主力做司儀外，下半年將拍攝兩部香港及內地電影。忙個不停的她透露已退股有份投資的餐廳生意：「依家放低晒手頭上餐廳嘅工作，之前做完最後一個餐廳工作，暫時未搵到更加有默契嘅拍檔。（退股？）係呀，暫時唔會再參與。」



唱出女性共鳴



7月底將推出新歌的她，希望唱出女性共鳴，好像花蕾般茁壯成長。至於感情方面，單身的她坦言不心急拍拖，並指哥哥已結婚生仔，故家人沒給她壓力。

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