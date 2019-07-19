保老竇狄龍招牌！譚俊彥全新演繹搞笑包青天

由譚俊彥、曹永廉、姚子羚及胡定欣主演的無綫古裝劇集《包青天再起風雲》，將於本月廿二日起晚上八時三十分於翡翠台播出，除了烏盆案、陳世美不認妻及狸貓換太子等家喻戶曉的故事外，還加入不少全新案件，而首宗案件關係到包青天的下半生幸福。有別於傳統包青天系列，在查案以外，包青天還會談情說愛，並加插大量武打及搞笑情節。



包青天都會拍拖



對於與父親飾演同一角色，Shaun笑言見到三個鍘及穿起戲服時感覺奇妙：「佢哋話係咪要簽埋我個仔。（好大壓力？）一定有，係自己畀自己，成日都想做好啲，一定要保住譚家嘅招牌。」為了帶給觀眾新鮮感，他演出時加入不少新元素：「今次嘅包青天係會拍拖，有感情線，我都想表現得輕鬆啲，因為我之前啲劇太沉重。如果做番同爸爸一樣，啲人覺得咪又係嗰樣嘢。我做啲新嘢，可能有人唔接受，但有一個人覺得唔錯，已經好大滿足感。」



姚子羚難忘新疆靚景



飾演驗屍官的姚子羚協助Shaun破案，並發展刻骨銘心的愛情。今次劇組不惜工本，拉大隊到新疆拍攝外景兩個月，子羚大感難忘：「去新疆都辛苦，每個景點都要搭兩個鐘車，而且條路崎嶇不平，不過風景真係好靚，有個地方一邊係草原，但遠處見到雪山，係好特別嘅經歷。」至於飾演公孫策的曹永廉，與胡定欣是對鬥氣冤家，兩人都能言善辯，經常針鋒相對，後來女方在曹永廉的教導下成為宋朝首位女狀師，二人擦出愛火花。



張振朗痛到「不舉」想喊



張振朗飾演武功高強的開封府護衞展昭，打戲超多，他坦言：「武打戲係我從演以來最艱辛，我本身冇武術底子，開拍前有練劍作準備。因為拍攝初期受傷，所以將所有武打戲放到最後，連續30日、每日12個鐘不停打，每日只得兩小時瞓覺，雖然好艱巨，但好開心，係一個挑戰。」又稱其中一幕要他原地拉着馬鞍跳上愛駒，做了第6次後，手臂已痛到舉不起，他更差點哭出來。至於與他有感情戲的傅嘉莉身手不凡，為查案還會變身摔角手。



串星陣容強勁



《包》劇涉及多宗案件，陳凱琳、龔嘉欣及譚凱琪有份客串演出。除了年輕一輩，不少老戲骨亦助陣，包括飾演龐太師的李成昌、書店老闆張國強以及女醫師謝雪心，「戲」勢逼人。謝雪心應病者要求安樂死，引起民間爭議，被判死刑，賺人熱淚。至於李成昌雖然一直與包青天大鬥法，但最後卻幫對方一把；相反張國強跟包青天由好友變成對立關係。



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