上周仲話非小默不嫁！揭葉璇離奇分手之謎

藝人葉璇與內地男友「小默先生」拍拖4年，期間多次傳出分手，本月8日她接受東網專訪時否認傳聞，言語間更表現得如沐春風！豈料昨日（18日）竟突然爆出二人於本月14日閃電分手，事情峰迴路轉，耐人尋味。



葉璇在港接受東網專訪，談到與「小默生先」的關係仍未見異樣，表現如沐春風，全無分手先兆，還大讚他是暖男：「佢見識廣博、好有智慧，教識咗我好多嘢。我哋一齊住，每朝佢比我早起床，煮早餐畀我食。我哋兩個人相處，我唔介意畀佢知我愛佢，同埋我會變小鳥依人。」對於經常傳出分手消息，她說：「感情係兩個人之間嘅事，唔需要透過第三者嚟認同自己嘅感情生活。」又指這段戀情的萌芽期，男方為她改變很多：「佢同朋友之間好少講嘢，食飯都唔出聲。但佢為咗追我，改咗沉默寡言嘅性格，識咗我之後佢成日打電話畀我，令我好感動。」又透露有次在嚴寒天氣下病倒，男友揸長途車找她，卻遇上車禍：「佢搵到我時，不禁流出眼淚，就係咁打動到我！」總之拍拖期間，男友對她照顧得無微不至：「有時天氣寒冷我要開早班，佢會提早起身開暖水畀我用。」



雪卵為生育做準備



當日問她是否已婚時，葉璇表示已認定對方為終身伴侶，會與他一直走下去：「不如你當我結婚啦，依家同結咗婚都冇分別。」但提到她已雪卵，是否準備隨時做母親？她只說不排除可能性：「我性格獨立，以前讀科學，就算做母親都會搵代母，我唔覺得需要去體會做母親過程，去承傳孕育下一代。」



惟訪問至分手相距不足一星期，事件峰迴路轉，相信其中一個原因是雙方也熱愛工作，受訪當日葉璇曾表示：「呢幾年都有做編劇工作，依家有同中國電視劇編劇協會工作，將會有排忙。」



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