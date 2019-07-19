東方日報C1：葉璇小默離奇分手4年情玩完

藝人葉璇與內地男友「小默先生」拍拖4年，期間多次傳出分手，本月8日她接受本報專訪時否認傳聞，言語間更表現得如沐春風、愛得癡纏！豈料昨日竟突然爆出二人於本月14日分手，事情峰迴路轉，耐人尋味。



現年39歲的葉璇早年到內地發展，2015年在社交網公開戀情，認戀內地造型師「小默先生」，惟拍拖期間二人多次傳出結婚、生B和分手的消息，愛得撲朔迷離！上月28日，葉璇來港出席慈善晚宴活動，被問何時和「小默先生」結婚？當時她說：「呢幾年感情穩定，唔係話我唔想結婚，但唔係好需要，只要兩個人真心相愛。」



直播笑笑口爆情變



言猶在耳，日前（15日）她在網上平台進行直播，回應最新的感情狀況時，突然宣布與「小默先生」正式和平分手，變回朋友關係。至於分手原因，她表示：「二人在人生的不同階段，對於感情的訴求不同，所以不再繼續下去。」還透露現在心情很好，並全程微笑，絕對不似剛剛失戀。直至昨日，她在微博再次承認分手消息：「分離只是為了更好地相聚。熱愛生活、熱愛工作、相信愛情、並且感謝美好的你。」



葉璇突然分手，其經理人張嫻解釋：「是出於兩人在人生道路上不同，現階段『小默先生』正在創業，每天需要十幾、二十個小時工作，而葉璇在感情上需要陪伴的人，又不想『小默先生』放棄創業，所以兩人選擇和平分手。」他們於7月14日分手，剛巧在15日做直播被粉絲問及，所以索性公開。張嫻指葉璇因敬業，不想在直播期間表露內心的難過，但說到分手時仍然眼眶泛紅。



同居照顧無微不至



其實早於本月8日，葉璇在港接受本報專訪，談到與「小默生先」的關係仍未見異樣，表現如沐春風，全無分手先兆，還大讚他是暖男：「佢見識廣博、好有智慧，教識咗我好多嘢。我哋一齊住，每朝佢比我早起床，煮早餐畀我食。我哋兩個人相處，我唔介意畀佢知我愛佢，同埋我會變小鳥依人。」對於經常傳出分手消息，她說：「感情係兩個人之間嘅事，唔需要透過第三者嚟認同自己嘅感情生活。」又指這段戀情的萌芽期，男方為她改變很多：「佢同朋友之間好少講嘢，食飯都唔出聲。但佢為咗追我，改咗沉默寡言嘅性格，識咗我之後佢成日打電話畀我，令我好感動。」又透露有次在嚴寒天氣下病倒，男友揸長途車找她，卻遇上車禍：「佢搵到我時，不禁流出眼淚，就係咁打動到我！」總之拍拖期間，男友對她照顧得無微不至：「有時天氣寒冷我要開早班，佢會提早起身開暖水畀我用。」



雪卵搵代母生B



當日問她是否已婚時，葉璇表示已認定對方為終身伴侶，會與他一直走下去：「不如你當我結婚啦，依家同結咗婚都冇分別。」但提到她已雪卵，是否準備隨時做母親？她只說不排除可能性：「我性格獨立，以前讀科學，就算做母親都會搵代母，我唔覺得需要去體會做母親過程，去承傳孕育下一代。」惟訪問至分手相距不足一星期，事件峰迴路轉，相信其中一個原因是雙方也熱愛工作，受訪當日葉璇曾表示：「呢幾年都有做編劇工作，依家有同中國電視劇編劇協會工作，將會有排忙。」



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