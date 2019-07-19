自毀形象　溫家偉一個月暴肥40磅

有「大隻仔」之稱的溫家偉入行接近十年，由昔日對中文一竅不通，到今日在中港發展，更以成為一個全面的演員為目標。早前他拍攝新戲挑戰演特工，不惜增至200磅，擺脫過往陽光健碩形象，令人眼前一亮，絕對有姿勢有實際！



港男出身的溫家偉（Alan），入行之初對亞洲文化毫無認識而且不懂廣東話，卻毅然放棄美國一切，隻身來港發展，絕對是大膽嘗試：「未入行前都唔知自己想做乜，嗰時喺美國教高爾夫球，之後媽咪叫我試吓參選港男。啱啱入行完全唔識講中文，劇本又唔識睇，要經理人幫手翻譯，不停死背，但自己堅持唔講英文，慢慢學，到依家起碼識睇同埋溝通到，雖然過程艱辛，但好開心搵到人生喜歡嘅職業。」



戶口得三百慳住搣



回想入行點滴，Alan不諱言總有失意的時候，不過即使銀行戶口只剩兩、三百蚊，亦從未想過放棄當演員，因他深明做事要堅持：「呢行好唔穩定，一入行又唔多錢，銀行戶口從未試過得兩、三百蚊咁少，日日都要諗點慳，所以嗰時有諗過呢個地方係咪適合自己，加上當時又冇乜朋友，幸好家人好支持我，令我有力量繼續堅持做自己想做嘅事，冇工開就盡量裝備好自己。」



多年來其陽光、大隻形象深入民心，早前為演特工角色增磅至200磅，過足戲癮：「呢個角色係呢10年來拍得最過癮，演一個搞笑嘅特工，因為要畀人好有分量嘅感覺，所以喺一個月內由160磅增至200磅，過程係辛苦，日日不停食，食到差唔多嘔，但係為咗角色係值得，同埋喺呢套戲學到好多嘢，加上要喺內地取景，依家仲學埋普通話，變成另一個新挑戰。」



場地：Momentum Fight Club & Sculpting Gym



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