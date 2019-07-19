走光陰影怕怕　鄧佩儀晒水着遭網民嫌棄

鄧佩儀早前Hea遊上海，每日睡到自然醒，叉足電才返港。旅程後她在網上分享泳衣照，卻被粉絲嫌棄款式太保守，原來她有童年陰影，着一件頭泳衣會較有安全感！



前華姐冠軍鄧佩儀早前與友人到上海三日兩夜，過往她去旅行一定會Plan好行程，但今次卻完全隨意，她笑說：「今次係第一次旅行冇Plan，臨出發先買機票，去到都冇Plan去邊，直到喺酒店要出門口先隨心諗去邊，未試過咁Freestyle嘅旅行！全程好放鬆，只係去咗一、兩個旅遊景點。」



粉絲撩傾偈



鄧佩儀此行較多時間留在酒店，在露天泳池游水鬆一鬆，但分享泳衣照卻被粉絲嫌一件頭泳衣太保守，她笑說：「我私底下都幾保守，同埋我鍾意游水、跳水，着三點式唔方便。好細個試過着兩件頭泳衣跳水，幾乎走光，所以有啲陰影，都係一件頭穩陣啲！」她有份演出的劇集《鐵探》在內地亦有播出，為此行增添「驚喜」，她說：「喺商場同景點都有唔少粉絲認得我，話睇過我嘅《幕後玩家》同《鐵探》，主動過嚟同我傾偈，好開心！」



想環遊世界



受無綫力捧的她工作不斷，難以抽時間去長旅行，故即使再短的假期也動身起程，她說：「我希望喺30歲前去好多唔同地方，依家逐漸實現，上年去咗韓國、台灣，今年去咗上海，就算時間再少都希望去一個新地方，環遊世界係我生命中重要嘅一部分，想體驗世界。」



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