崔宇植友情客串　朴敘俊變老樣谷新片

韓國男星朴敘俊在新片《驅魔使者》中再度飾演MMA格鬥選手，大騷肌肉益粉絲，而電影更有《與神同行》的幕後班底加持，成為今個暑假的期待之作。除了朴敘俊之外，其他演出陣容亦不能忽視，包括韓國殿堂級影帝安聖基和新生代男神禹棹奐，而最近在電影《上流寄生族》中飾演窮二代、朴敘俊的好友崔宇植亦有客串亮相，電影將於7月31日在韓國開畫，而香港亦將緊接韓國，在8月22日上映。



朴敘俊與崔宇植一向十分老友，二人在2012年合作劇集《Family》而認識，之後一直維持深厚的友情，而朴敘俊早前亦曾客串《上流寄生族》，與崔宇植演對手戲，電影上映時，朴敘俊更特別拍片支持，而崔宇植今次就在《驅魔使者》客串神父一角，再次一同亮相大銀幕。



最近網上流行玩變老濾鏡，朴敘俊與崔宇植亦緊貼潮流，試玩大熱濾鏡變成銀髮族，朴敘俊更不忘宣傳新片，指自己變老的樣子似足《驅魔使者》的角色勇厚變老後的樣子，而與二人分屬好友的男團防彈少年團成員V，亦同樣上載變成老太太的照片到Twitter，十分搞笑。



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