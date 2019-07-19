Taylor Swift新作《貓》電影版　網友嚇親

80年代安德魯萊韋伯（Andrew Lloyd Webber）音樂劇《貓》（Cats）是不少人心目中的經典，不過美國天后Taylor Swift有份參演的電影版預告片今日出爐，半人半貓的詭異造型卻嚇倒不少網友！



預告片播出音樂劇的首本名曲《Memory》，Taylor、女歌手珍妮花赫遜（Jennifer Hudson）、男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）、老牌女星茱迪丹茲（Judi Dench）、老牌男星伊恩麥基倫（Ian McKellen）、芭蕾舞蹈員Francesca Hayward、女諧星Rebel Wilson、男主持James Corden等先後以電腦特技製成的「貓樣」亮相。



舞台上演員化妝變貓觀眾可以接受，但電影版看到像真度極高，人不人貓不貓的樣子，卻令人毛骨悚然。網友留言表示《貓》預告片比最近的《小丑回魂2》（It: Chapter Two）預告片更恐怖，有人表示：「我們惹怒了上帝，而這就是天罰。」另外有人指《貓》就如睡眠癱瘓症，也就是「鬼壓床」時見到的可怕幻覺。