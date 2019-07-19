Gary下周末再襲港　電競音樂節任壓軸嘉賓

韓國人氣綜藝節目《Running Man》前主持Gary(姜熙建)將於下周末再襲港，為「香港電競音樂節」擔任表演嘉賓，「香港電競音樂節」將於下周五假香港會議展覽中心揭幕，而一連三天（7月26至28日）的盛事更邀得國際和本地電競選手上演巔峰對決。



每晚演出將有不同主題，Gary將於27日晚上舉行的「電音派對」上與Spray壓軸出場。二人過往曾於世界不同地方巡迴演出，深受熱愛電音舞曲的樂迷所愛戴，而當晚本地代表JW亦將跟隨DJ King的節拍現身並同台「Jam歌」。



而在28日晚舉行的「樂隊組合表演」之夜，則由本地人氣組合及樂隊包辦。Dear Jane將打頭陣，以歌聲帶動全場熱烈氣氛；魅力男團Mirror緊接登場，將以勁歌熱舞帶動粉絲們尖叫歡呼。最後Supper Moment送上精彩音樂表演，讓眾樂迷及機迷盡興而歸。



此外，多位港澳台網絡紅人包括達哥、加蔥、屎萊姆、Kisabbb、Saya 及在下葉問等，亦會於7月26日至28日期間現身「網絡紅人紅白對抗賽」，除了會網上直播，亦會進行不同的打機比賽。



