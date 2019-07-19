Miss Hunny全裸演出　人夫布志綸唔敢望

歌手布志綸（Alan）今日上電台宣傳新歌《All Back》，受訪時充滿自信謂：「信心、信念返晒嚟！亦想帶出同Mr.『歸位』嘅概念，好多人都以為我唔玩Mr.，但我冇講過，最緊要大家信念一致、態度正確，傾到偈就會去做，就會回歸！其實呢首歌年半前已經做起，喺Mr.個10周騷後先出，係因為想做到呢件事先，咁就有說服力。（講Mr.咁點解唔係以Mr.身份唱？）係概念上啫，呢件事未必係Mr.想做，係自己嘅諗法，都係分開啲好，哈哈！」



Alan透露之後會跟不同新派樂隊、樂手、獨立音樂人合作擦出音樂火花，跳出框框為Fans帶來新鮮感，問到可有計劃出碟？他表示：「時代唔同出碟好難，又唔知有冇人買，但如果出碟就已經諗咗叫《Another Me》，畀支持自己嘅Fans留紀念。」



講到有份演出網紅Miss Hunny（何穎璇）自導自演的網劇，Alan指是年頭去上海拍攝3日：「自己一直都想嘗試唔同嘅嘢，拍過電影、做過舞台劇，畀大家見到我唔同嘅一面。（Miss Hunny佢全裸上陣！）佢有着肉色泳衣打底嘅，我都唔好意思望。」



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