有產後抑鬱？黃澤鋒賀爾蒙有變經常擔憂

52歲的黃澤鋒於月頭「升呢」做爸爸，今日首度現身份享喜悅，全程提起10日大的愛囡「小黃妃」都笑不攏嘴，相當興奮：「佢日日都唔同樣，每日都有影底佢，依家啲細路真係好叻，已經覺得佢識聽人話，叫佢唔好喊就真係唔喊！（習慣爸爸身份？）好鍾意、Enjoy呢個身份，呢個年紀5條嘢先做爸爸都好開心，三人行嘈啲、好玩啲，之後諗住教定佢歷史，由夏、商、周開始講起！」



開電視湊女



澤鋒坦言雖然現時湊B好辛苦，但一切都值得：「頭3個月係辛苦啲，我朝早會教游水同打拳，夜晚就會湊囡囡，搞到自己都瘦咗2、3公斤，依家太太餵人奶，我就做阿四幫拎尿片，最叻沖補充奶粉。」隨即分享獨有湊B方法，就是開大電視：「放BB喺隔籬聽聲，佢老竇我係做電視出身，點都要畀佢睇電視、聽電影，等佢接受。」



戶口係老婆手



問到太太身體情況？他表示身體恢復得不俗：「情緒冇乜大變化，有男人肯幫手佢就冇事，好彩佢夠奶餵BB，但開刀嘅傷口會痛，我都叫佢休息多啲。反而我覺得自己賀爾蒙有變，所有事都變得好擔憂就算係教游水中間有9個字時間都會返屋企睇個囡。」太太辛苦產囡有何獎勵？澤鋒大笑話：「我個戶口已經喺佢手，連提款密碼都冇，如果有情緒都就下佢，佢揸住你個Queen喎，我可以惡得去邊？」並透露太太之後會全職湊女，自覺年紀跟「小黃妃」有差距，希望爭取相處時間，湊囡不假手於人。再講到太太曾表示再想生B，澤鋒謂不抗拒，但目前只想太太盡快恢復好身體：「同佢去覆診醫生檢查佢個子宮都話佢可以再生，但今次生B過程好驚險，所以一切容後再算。」



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