抗癌勇士！洪朝豐自覺身體恢復番七成

前電台DJ洪朝豐曾患上舌癌和淋巴癌，要進行割脷手術保命。他到灣仔書展宣傳新書，講到身體情況，他自覺恢復了七成，精神不錯，但要完全康復是沒有可能，情況穩定已經很滿意，早前更到清邁禪修，覺得禪修打座能讓心境平靜。



他分享患癌期間曾有個自殺念頭的經驗：「因為癌症冇咗半條，令到講嘢、食嘢都有問題，之前講嘢更加𦧲晒俐，又有過淋巴癌，開刀令到我條頸有好長疤痕，自己好自卑唔想見人。有日電療後返到屋企，行過21樓嘅欄杆望向落去，係咪就咁就完結自己嘅生命呢，冇做呢個決定同愛好有關，當時諗咁做會令前妻好傷心，因為我病咗都係佢照顧我嘅飲食、生活，亦都諗起我個仔、同埋啲親人、朋友。」他又認為有自殺想法的人應該打開自己，接受關懷很重要，及後發現可以將最好的貢獻給身邊人，找到生存價值，又認為應該多點欣賞自己，不應扭曲自己，讓自己從屈結中走出來。



對於好友姚莉逝世，他顯得一臉愕然說：「好耐之前有聯繫，但係近年已經冇聯絡，都知道佢行唔唔係好，冇自己住，入咗老人院。佢係一個樂觀、開心嘅人，有好多忠心嘅粉絲，佢係一個基督徒，相信佢開心地離開呢個世界，佢係一個好難得嘅一代歌者，心地非常好。」

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