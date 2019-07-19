胡杏兒坐完月未修身　已經諗定生第三個

藝人胡杏兒出席商場活動，剛生完細仔Ryan、坐完月的她尚未修身，透露距離目標體重尚欠10磅，即使有人贊助修身療程，奈何要同一時間照顧兩個兒子，根本離不開屋企。談到Ryan情況，杏兒指他出世時有7磅8安士，現時估計應該重了1、2磅：「佢好大食，我依家好似製奶機器咁，日日都要泵奶，不過都幫到快啲修身。（易湊？）佢好鍾意食奶，一餓就嗌到全屋都聽到，犀利過哥哥，但生細佬時就好順利，唔使痛好耐。（生第三個？）有計劃，但睇應唔應付到兩個先。（陳茵媺都得！）佢係Super Mom，不過都會問佢拎貼士。」



問到大仔會否照顧Ryan？杏兒笑指大仔也喜歡弟弟，經常想錫及擁抱他，惟有時又突然呷醋推開弟弟：「我又冇安慰佢，佢都知呢個係弟弟，老公就未有獎勵，我冇乜要求，希望可以出吓街先，喺屋企一個月都悶（會搞百日宴？）會呀！」



談到胡說八道會幾個姊妹再做契媽，杏兒指她們別無選擇，自動登上契媽寶座，細仔更獲眾人送上金器。談到稍後工作，杏兒表示暫未開始拍劇，只接一些活動工作，下月則飛美國登台，那會否不捨一對兒子？她說：「第二個好啲，生第一個時成年都冇出過埠。（第二胎幾時出世？）6月中。」



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