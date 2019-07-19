晒八級舞藝！Aka血染芭蕾舞鞋頂硬上

女子組合Super Girls隊長趙慧珊（Aka）新歌《生來起舞》，故事取材自她的親身經歷，講述自小學跳芭蕾舞的她，過程中遇上無數挫折、失落、調整、失敗等，她說：「我想用跳舞去比喻人生，初頭跌跌碰碰時，能慢慢搵到自己嘅路，就算當中係跌倒過，或者失敗幾多次都好，其實人生最成功係遇到失敗後仍相信自己係可以，先係最成功嘅地方。」



練習時整傷腳



日前Aka為新歌拍攝MV，走訪多個地方拍攝，其中她更換上芭蕾舞衫上陣，與好友一起晒八級舞藝，她說︰「導演話好想睇到我跳芭蕾舞，讚我跳得好靚。好開心請到我一位好朋友一齊跳，兒時一齊跳芭蕾舞一齊長大。」但她直言入行後已甚少練習︰「今次跳芭蕾舞，事前都要花時間Pick Up番，對於我嚟講有少少吃力，畢竟依家冇十幾歲時筋骨咁軟同肌肉郁得咁靈活。」結果練習時已整親腳，她說︰「練習時隻腳擦損流血，冇咗皮得肉，整到隻鞋都紅色，自己都覺得有啲核突，拍攝時都係頂硬上，貼咗好多塊膠布，好在跳緊嗰陣專注，都唔係覺得好痛。」



曾想放棄轉行



提到今次的歌曲是其經歷，希望大家遇到失敗不要放棄，她坦言剛入行時聽過一些難聽說話，曾想過放棄轉行：「作為一個藝人，好多時係好努力去做好多嘢，你覺得呢個作品大家可能會好欣賞你的努力，但原來大眾未必咁容易接受，或者咁受歡迎，點都會有啲沮喪。」不過Aka表示︰「好在有屋企人同仲支持緊我嘅人，我都會覺得仲有人支持我，我都唔係咁差啫，會有好大鼓勵，我媽咪同我阿妹係開解我最多嘅人，而且有好多好朋友，會搵佢哋傾訴，依家覺得自己冇走錯路。」



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