兩大法國影后合演　是枝裕和威尼斯爭金獅獎

去年憑日本片《小偷家族》奪《康城電影節》金棕櫚大獎的日本名導演是枝裕和，新作《真相》（The Truth）獲選為今年《第76屆威尼斯電影節》開幕電影，該片由兩位法國影后嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）和茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）合演，將於8月28日在威尼斯全球首映，並入圍主競賽單元，爭奪最高榮譽金獅獎。



是枝裕和表示很高興得悉《真相》獲挑選為威尼斯的開幕電影，深感榮幸。他說：「電影本身是一個關於一家人主要在家中的小故事。我嘗試讓角色活在這個小空間，呈現他們的謊言、驕傲、悲傷、快樂與和好。我希望大家會喜歡這部作品。」



《真相》的故事源自於15年前是枝裕和執筆的舞台劇，背景由日本改為法國，講述嘉芙蓮丹露飾演法国女星，她的女兒（朱麗葉庇洛仙飾演）為了逃避母親，搬到美國當編劇，當她知道母親出版回憶錄時，朱麗葉與丈夫及孩子重回法國，支持她的回憶錄。母女重逢後卻變成對抗，母女之間的愛恨情仇真相，隨之一層層被剝開。