唔想講新歌意思！黃貫中：原諒我

歌手黃貫中（Paul）的新歌《何車AHEM》由他一手包辦曲詞，至少五年沒有推出新歌的Paul說：「上次推出新歌到依家，至少有兩三年，不過感覺好似已經二十年，因為一向都比較多產，忽然兩三年無做，感覺就好似過咗十年咁樣！」問到新歌可有特別意思？他說：「當然有意思啦，如果冇意思嘅歌整嚟做咩？但我又唔想⋯⋯其實唔係唔想，只係冇能力喺度講到首歌原本想表達咩嘢，或者就算有能力我都唔係好想講晒出嚟。正因為我冇辦法講晒出嚟，所以至需要音樂去幫我講，所以我都好希望睇吓大家有咩諗法，因為音樂最特別、最美好嘅地方，就係各自都有自己嘅解讀，呢個反而係我唔想講寫呢首歌意思嘅原因，所以原諒我。」



電影感MV搵泰迪羅賓幫手



今次新歌MV是以電影拍攝方式製作，當中更找來泰迪羅賓幫手，Paul說：「泰迪羅賓先生真係幫咗我好大忙，佢除咗懂得電影，最緊要仲識得音樂，我唔使講咁多嘢，佢已經明白我想表達咩嘢，除咗內容，甚至音樂上想表達咩嘢佢都知道，我其實好開心、好滿意。」Paul花了幾天時間拍今次MV，拍攝地點包括中環碼頭、屋邨等，最特別是MV內有不同的影像，包括有玩busking的音樂愛好者、跳街舞的年輕人、四代同堂的組合、拉二胡的伯伯、亦有夾Band的一幕，陣仗之大媲美電影拍攝。Paul希望將平日在香港見到的事物，融入MV內：「我覺得香港如果係一幅畫，就係有好多唔同顏色混埋一齊，有紅有綠有藍有黃有黑，每一種顏色都混埋一齊就會變得好靚。」



五體投地答謝驚喜慶生



其中一晚在中環拍攝，剛好是Paul的正日生日，數十位有份參與拍攝MV的人士，連工作人員，齊齊向他送上驚喜，在拍攝途中送上蛋糕，他見到即開心不已，五體投地答謝大家的悉心安排。提到近年他一直有跟葉世榮在內地舉行演唱會，稍後亦會去不同地方演出，有沒有打算在紅館開騷？「我冇所謂，嚟咪嚟囉，反正都一直on the road。當然有時個心會好唔舒服嘅，早前喺佛山玩得好開心，但都好希望可以同樣喺香港玩得咁開心。我覺得一定要喺香港舉行，又唔一定要喺紅館嘅，總之必須要喺香港舉行一次嘅。」



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