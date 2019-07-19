李家鼎爆同黃淑儀有段情：追佢嗰陣唔睬我

藝人李家鼎、黃淑儀（GiGi）今日現身書展出席食譜講座，二人更即場簽名交換新書。講到李家鼎今次推出第3本食譜，他透露有加入傳統、新派菜色，問到出到第3本書會好難諗食譜？他指不會：「《阿爺廚房》都開到第四輯，呢輯都要煮70幾個菜，計埋之前三輯都煮咗成200幾個菜，啲菜色都唔難諗。（會唔會叫埋個仔上節目？）唔好搞啦，仲搞呢啲嘢？」



問到可有同黃淑儀互相交流煮食心得？他抵死笑言：「互彈咗幾十年！」GiGi聞言即大叫反擊：「邊有彈過！」李家鼎正經接話：「我哋係互相欣賞、磨合、研究新菜。（被GiGi彈會嬲？）唔會！我嬲佢唔睬我呀！我追佢嗰陣唔睬我。（食檸檬？）冇話檸唔檸檬，我當佢女徒弟，佢夠爽直、又尊重我，互相切磋廚藝。」



至於問到他可有留意無綫節目《我的寵物》播出後的網友評價？李家鼎即話：「我都唔識字，冇咁多時間睇。」記者追問到關於他於節目中教煮狗食物時落鹽、冇拆魚骨一事，又被他截停：「今日唔講其他嘢，只會講人食嘅嘢，呢啲嘢見仁見智。（睇到批評會唔開心？）鬧就應該要開心，證明佢哋有睇節目，彈、讚都開心，檢討完之後先有進步、改良，人冇完美，只有盡量做到最好。（通訊局接到164單投訴。）你依家講我咪知囉！（公司有搵你？）冇，今日講人食嘅嘢，其他嘢唔講。」



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