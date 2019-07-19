《十二傳說》扮正經！黃建東兇狠做施刑者

藝人黃建東（東東）向來以自家製二次創作和搞笑見稱，但最近在劇集《十二傳說》的「大學傳說」中，飾演一名有很多感情瓜葛的大學教授，正經演出叫人眼前一亮，他說：「可能今次戴住眼鏡着得斯文見觀眾，加上個角色有好多內心掙扎，收到好多留言話從來冇見過咁樣嘅黃建東，原來我係可以咁認真同嚴肅，唔係淨係搞Gag，多謝監製畀個機會帶出我嘅可能性，同埋要多謝啲好對手，飾演我前女友嘅林夏薇，同埋做我老婆嘅趙希洛等。」



今次東東演出有很多挑戰，包括要被老婆趙希洛用刀刺死倒臥在血泊中：「拍攝嗰幾日用咗好多血漿，成身都血淋淋，因為我戴隱形眼鏡，返到屋企除眼鏡，先發覺原來啲血漿洗唔甩，成對隱形眼鏡都變成粉紅色，最後要掉咗買過對，好大犧牲。」講到最心驚膽跳一幕，就是要用繩勒死一個女學生，再強行淹死另外一個女學生：「做施刑者真係緊張過做受害者好多，因為好擔心會整親人，好似今次要撳個女仔個頭落水，之前都溝通咗好耐，如果佢個頭一退後，代表佢要上水透氣我要即刻放手，所以拍嘅時候雖然個表情要好兇狠，其實內心係心驚膽跳，同埋好大壓力。」

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