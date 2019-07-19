衛詩雅林德信水底打交凍到震

由衛詩雅及林德信主演的驚慄懸疑電影《雙魂》下月上映，電影於馬來西亞取景，講述陰沉的詩雅自小得不到父母的愛，工作受同事欺凌，其後父親離奇失踪，霸凌者離奇死於非命，直至重遇陽光開朗的兒時玩伴林德信後，真相逐步浮面。



其中一幕劇組前往工廠內的水池，拍攝詩雅要將林德信殺死，二人在水底肉博打鬥的戲份，62歲的吳浣儀亦被綁在水中。雖然馬來西亞天氣熱，但於凌晨時份拍攝落水戲，三位演員均表示當時凍到爆，詩雅直言當時要用熱水淋身，她表示︰「啲水係凍水，我哋係凍到不得了，唔使拍時要用熱水淋身。」她又指拍攝水底動作戲難度很高︰「好多場口喺水底拍，因為係一些動作場面，要開眼睇清楚機位喺邊，又要閉氣，對我嚟講呢個係好難，好多時拍完一個take上水等第二個機位，就濕住凍，嗰幾點係好難過。」



至於這場戲更是林德信抵達馬來西亞後拍攝的第一場戲，他說︰「呢場戲係一個好大挑戰，因為要喺水底打交，水唔係好乾淨，戲中講佢真係想殺我，拍攝時係辛苦。」不過他笑言戲外與詩雅的關係愈打愈close，他笑說︰「佢係好好對手，之前已經合作過好熟，今次我覺得拍完呢場戲後，同詩雅關係更加close，因為大家經歷咗一場好高難度嘅戲。」不過被綁在水中的吳浣儀反而不想上水，她表示︰「其實係覺得凍同辛苦，因為上水就好凍，所以拍攝中途冇我戲份都唔想上水，寧願浸住，反而冇咁凍。」



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