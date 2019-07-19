炮擊驚喜「泥」物！蔡少芬撒嬌四式玩謝張晉

藝人張晉帶住太太蔡少芬（Ada）及媽媽去旅行的大陸真人騷《我最愛的女人們》剛播出第11集，在張家界拍攝期間適逢是張晉45歲的生日，老婆Ada秘密聯同其他人妻包括鍾麗緹、王黎雯和陳芊芊炮製生日驚喜，分成兩組自製蛋糕。向來鬼主意多多的Ada主動提出要自製「有機蛋糕」整蠱張晉，就地取材用山上的臭泥製作一個假蛋糕，為老公送上驚喜的生日「泥」物！



兩枝蠟燭有玄機



她們完成兩個蛋糕後，更自編自導上演一場「大龍鳳」引張晉注意，鍾麗緹與老公張倫碩假裝吵架繼而動武，心急如焚的張晉正趕到勸交之際，才發現眾人已在布置好的大宅中為他慶生，令壽星相當驚喜！絕世好老婆Ada除了冧掂張晉之外，也非常懂得俘虜奶奶的心，在蛋糕上準備了兩枝蠟燭：「一枝是代表張晉生日，另一枝是代表媽媽（奶奶）當年今天辛苦了，幫我生了那麼好的兒子。」一家人在歡樂的氣氛下互相抱抱，場面溫馨。事後張晉也感性地說：「挺幸福的，其實我過生日特別怕麻煩到別人，若干年後我也會記得這個生日，因為有一大群朋友及親人幫我慶祝，真心感謝，這個生日很難忘。」



拍屁股生擒老公



張晉今年的生日驚喜豈止一個，四位藝人妻子大玩「撒嬌教學遊戲」，Ada在鏡頭前施展渾身解數向張晉撒嬌，以撒嬌四式「扭、嗲、咀、擒」玩謝張晉。Ada一改平日傻大姐形象，高八度Chok聲嗲老公孭起她，為了要張晉幫忙拿小吃，更不斷扭動肩膀賣萌，含情脈脈嘟嘴索吻，最後更在梳化上「生擒」老公，拍他屁股大讚：「你的屁股很翹呀！」相當搞笑。最終令哭笑不得的張晉說：「你神經病呀！你今天不是蔡少芬，快還我真正的Ada！」



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