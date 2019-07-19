張若錡拋胸到書展畀Fans驗真身

23歲模特兒張若錡（Angus）再現身書展宣傳寫真集，吸引大批Fans到場。講到繼續大騷驕人4吋事業線，她笑言不希望令Fans覺得圖文不符：「佢哋唔係成日見到我真身。（Fans睇完本寫真有Comment？）冇特別，但有個Fans剪晒我今年嘅報道、雜誌，又有個喺澳門帶齊我喺台灣出嘅雜誌畀我簽名。」



問到寫真銷情？她坦言未知數字：「預購成績唔錯。（考慮加印？）未知，要睇公司，本書喺台灣都有賣，以新人嚟講都算唔錯。（會去台灣舉行宣傳活動？）都想去簽書，公司都有講過，係驚過到去反應唔好啫。（有冇話賣到幾多本就去？）賣晒就搞，都想同Fans有多啲互動，握手、抱抱會都得。」至於講到香港的Fans，Angus就話：「可以搞聚餐見面會。（擔心近距離互動嘅時候有Fans手多多？）唔擔心，公司有好好嘅安排，但相信佢哋會好乖、唔會越軌。」又自爆有Fans以「老婆」稱呼她：「私下Send Message畀我，係正常內容都會覆。」



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