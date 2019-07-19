學吳業坤！樂隊sp’ACE準備開騷晒肌

樂隊sp’ACE為首個售票演唱會《sp’ACE OUR GRAVITY CONCERT 2019》舉行記者會，即場送出毛巾給歌迷。受訪時講到首次開騷，問到他們除了唱歌外，還會為歌迷預備甚麼？主音鍾健威（Ray）說：「其實我哋都有操緊肌，之前睇吳業坤演唱會，諗住演唱會都可能會露少少，最好就5個一齊露，但都好難操，因為我哋平時夾Band，凌晨兩、三點要食消夜，唔係真係好難捱。」他又自認是操得最勤力，問到女友黃美棋可有讚他大隻了？他說：「都有，Firm咗。（佢鍾意？）佢話如果5個都咁大隻就正，不過佢都讚依家攬我厚咗，有安全感。」Kin就笑謂自己操得最懶：「老婆都有投訴我，因為佢見到Ray操得好勁。」



Ray表示緊張了幾個月：「年初公司已經同我哋講，但我哋唔講得，呢幾個月就匿埋寫歌，搞到大家都畀屋企人，或佢哋嘅老婆投訴，呢幾個月寫咗4首歌，平時兩年先寫4首歌，衝起咗我哋團火。（你哋要人迫先寫到歌？）哈哈，係有Motivation。」他們又透露到時另一半都會來撐場，其中有成員都會帶同小朋友到場，更有意帶埋小朋友上台表演。

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