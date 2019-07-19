「狂迷」發喜帖　周柏豪頭號忠粉出動搶親

型男周柏豪（Pakho）於2016年與女友Stephanie結婚，多年來二人表現恩愛。惟日前爆出他與太太已「離婚」的傳聞，並指與一名叫「Linda」的「新歡」展開新生活，更流傳一張二人的「喜帖」，寫着「Linda and Pakho Chau」於8月18日在尖沙咀一間五星級酒店舉行婚宴，敬請來賓出席觀禮及飲喜酒。



事件爆出後再殺出一位「程咬金」、追隨周柏豪多年的頭號忠實粉絲「晴晴」亦有所動作，在社交網發文打算與周柏豪於下年一月「註冊結婚」，她發文表示：「大家都錯了，周柏豪真是離婚，因為他決定回來娶我。我們是真心相愛的，不是宣傳，而是我們背景相似，年紀相近，他愛我，我愛他。沒有錢，我們會一齊努力。當初是因為他不夠愛我，所以才娶了笫二個。我相信他會回來我身邊。」她又表示：「我認真的打算2020年1月8日註冊結婚。新郎最好是已經離婚了的周柏豪。」、「他都離了婚，單身漢，我都單身。我們可以一齊，只要他願意，我們便一齊。」



晴晴又表示會努力賺多些錢，讓自己的生活好一點，讀多些書，讓自己的人生有點知識，表示：「然後不用再給人嘲笑我愛不起，我無能為力照顧所愛的人。」



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