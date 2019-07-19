自薦飯局！楊卓欣想約林建名食飯

模特兒楊卓欣（Cherry）身穿和服晒腿到書展宣傳寫真集，她更有備而來帶了親手做的壽司，即場餵食買書的Fans：「我做嘢都習慣唔食嘢，Fans就會好擔心我，書展第一日帶咗好多嘢食嚟，平時都係佢哋照顧我，今次就親手整咗6條壽司嚟照顧番佢哋，揀整壽司係想襯番我日系造型。（但你今日咁保守？）係造型啫，書入面我仲有空姐、公仔、校服造型，希望每次嚟書展都用唔同造型，應該仲會嚟1、2次。」



講到寫真集的銷量，Cherry表示未知確實數字，但透露於書展首日約黃昏時分曾一度斷貨：「有Fans話買唔到書，要即刻補貨。（會加印？）睇吓銷量先決定，唔想再有斷貨情況。」續謂最驚喜是有神秘人買書支持：「林建名有買我本書，好受寵若驚！佢助手拎本書畀我簽名，本身都想親自畀番本書畀佢，但佢成場周圍走搵唔到，希望佢鍾意本書。（佢好鍾意同女藝人做朋友，希望可以一齊食飯？）如果佢睇得我上眼，有機會一齊食飯咁就梗係好。」



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