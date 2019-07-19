被爆同菊梓喬大圍開餐　張景淳成日左閃右避

藝人張景淳被爆與呂慧儀睇戲，有指事件令「正印」菊梓喬（Hana）不滿，二人更於社交平台上互相取消關注。其實上月曾有消息指張景淳同Hana曾於大圍某日本餐廳拍拖撐枱腳，即惹起「一腳踏兩船」之嫌，而早前張景淳出入寓所時亦顯得避忌，連日嚟都單拖現身，有一日見佢獨自駕車外出時全程遊目四顧，去到油站入油後便駛往九龍灣方向，當發現記者時更立即加速離開，避免行蹤曝光。



張景淳接受東網訪問，提到有指上月與Hana於大圍撐枱腳，佢表示：「上個月冇，我哋好耐先見一次聚吓。」問到係咪一腳踏兩船？佢就指：「從未試過，對產生事端而猜測嘅報道唔想再回應。（你哋係咪取消關注對方IG？）係一件好小嘅事，好似我同沈震軒咁好朋友，大家都係取消咗關注，我嗰期想睇啲咩就會關注啲咩。（咁你同Hana仲係朋友？）一直都係好朋友。」



另一邊廂，對於Hana取消關注張景淳IG一事，佢嘅唱片公司回覆指：「唔係事實嘅嘢唔會回應。」至於東網聯絡上呂慧儀，提到佢與張景淳被拍得相約睇戲後，男方即與Hana「絕交」，佢就表示：「呢啲事又唔關我事，我唔回應喇。」



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