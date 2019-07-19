馬景濤同餅印大女慶28歲生日

藝人馬景濤在社交平台晒出一組女兒馬世嬡的照片，並發文為其慶生：「7.19快樂的夏天美少女長大了，HAPPY BIRTHDAY AIAI寶貝。」​今年57歲的馬景濤，共育有二子一女，平日他常在社交平台分享兩個兒子的生活照，對大女兒卻保護得非常嚴實，因此這回一連放出好幾張女兒的照片，便立刻引來了不小關注。​都說女兒像爸爸，馬世嬡的五官，尤其是鼻子都像極了馬景濤，但又不同於馬景濤的硬朗氣質，馬世嬡出落得非常溫婉可人，披肩長髮特別顯清純。​另一張照片中，馬世嬡背着書包回頭笑得一臉燦爛，穿着打扮學生氣十足，怎麽看都應該是還在讀大學的年紀，但事實上，1991年出生的馬世嬡，今年已經28歲了。



馬世嬡是馬景濤與第一任妻子唐韻所生，馬世嬡三歲時，父母就離婚了。雖然從小就沒有親媽陪伴在身邊，但馬世嬡還是成長得非常順利，2008年，她考上了中央戲劇學院表演系，還曾坦言自己的理想就是做一個像爸爸那樣的演員。與首任妻子離婚後，馬景濤帶着馬世嬡度過了一段相當長的單身生活，直到2006年拍攝電視劇《封神榜》時，結識了第二任妻子吳佳尼。吳佳尼比馬景濤小21歲，兩人4月確定關係，6月就閃電結婚，婚後吳佳尼先後為馬景濤誕下大兒子馬世天和小兒子馬世心。

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