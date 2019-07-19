休息忙過開工　林夏薇押後造人復出自虐

藝人林夏薇於無綫新劇《十二傳說》飾演民俗學教授，對白都是專業用語和心理學知識，開拍前除了到書局狂掃有關書籍外，又不停上網搜尋資料。劇中講述的香港傳說讓她看得津津有味，儼如追看小說。



廢校址陰風陣陣



談到拍攝隊到新娘潭取景，薇薇直言未到該地方前，曾聽過很多恐怖傳聞，令她不寒而慄，可是親歷其境後，才發現山明水秀：「唔知香港有個咁靚地方。拍呢套劇去咗好多地方，仲要去號稱亞洲十大恐怖學校之一嘅地點拍攝，拍時多數半夜，成班Crew氣氛異常嚴肅，大家都會感覺到啲嘢，但就要睇各人點樣理解，好似有次拜神時有陣怪風，吹熄晒啲蠟燭，當時大家互望冇出聲，後來再點香拜過。（有冇戴符喺身？）有袋平安符喺銀包度，好在都叫順利。」



談到與蕭正楠繼《公公出宮》後再合作，薇薇表示與好友一起開工，很有互相扶持的感覺：「呢套劇大家都辛苦，所有地方要攀山涉水，我要上到石頂，又要半夜坐船，喺新娘潭又要去潭底，真係體力、腦力都要勞動，因為太多對白。（最辛苦呢套？）算係，但我好鍾意拍劇，享受受虐。」



休息一年冇時停



該劇是她滿約無綫前最後一套作品，薇薇笑指後悔之前表示為生B而停下來，因這一年所謂休息，卻要不停陪老公四圍飛，自己生意也親力親為，故生B一事還未能付諸行動。與其一樣的忙，倒不如「復出」幕前：「冇計啦！所謂休息其實係多咗時間做自己想做嘅嘢，同埋跟住老公開會學嘢，但最有得着係，身體經過調理係強壯咗。生仔真係未有時間住，咪出番嚟拍吓嘢囉！」



場地：走肉．朋友蔬食自助餐廳

髮型：Ivan Lee @ Headquarters

化妝：江中平化妝室



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。