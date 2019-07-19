去希臘沙灘P　余香凝冇仔撩輸畀阿媽

藝人余香凝出席運動品牌活動，日前26歲生日的她，與媽媽和妹妹余潔滢到希臘旅行，慶祝同是七月生日的媽媽及自己。好像胖了少少的她自嘲：「三個人去，但好似四個人返嚟，我肥咗好多呀。（因為暴食？）都係，因為好relax同嘢食油膩，嗰邊啲嘢好啱我食。」她又謂回來要減肥，目標是一個月內減10磅：「依家淨係食蛋同菜，都有跑步，尋日落機執好行李即刻去跑步。」



她又笑言帶了媽媽去「蒲」，參與當地的沙灘音樂派對：「媽媽好青春跳舞。（佢有冇艷遇？）我哋影相時都有人行嚟攝鏡，所以媽媽都仲有吸引力，我冇。」她又講到今次請媽媽去旅行，妹妹就自己畀一半錢。講到她與妹妹鬥穿泳衣晒身材，她笑言：「佢有事業線，我冇，佢索啲，佢瘦同年輕咁多，我都唔敢騷。」她又透露妹妹稍後會拍ViuTV劇集，自己會從旁指導。而自己就做緊電影後期工作，月尾就會到美國為電影《逆流大叔》參與電影節。



另外，同場的馬志威手持拐杖拐下拐下現身，他透露因做運動整親條腰，引致腰椎肌肉發炎。



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