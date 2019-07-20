劉小慧出巡掃平貨　12歲囡囡熱褲搶Fo

90年代出道的歌手劉小慧有「學生情人」之稱，嫁給草蜢成員蘇志威後，便退出娛樂圈，專心湊兩名女兒，至近年女兒長大她才「復出」，最近更成為網絡紅人，又不時陪老公往馬場捧愛駒「駿王」場，早前「駿王」爆63倍大冷跑第一，她興奮得邊喊邊跳成為馬圈佳話！加上大女蘇君蕎赴日本拜師學做甜品，空閒的小慧做埋KOL，自稱「得閒修女」的她於社交網分享生活點滴，直播自製蛋黃油的治濕疹秘方更吸引逾40萬人睇。下周三（24日）便48歲的她，日前趁細女Ina放暑假，母女在家傭陪同下齊齊往中環置裝。



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當日下午約5時，小慧薄施脂粉，還穿上短褲晒腿，凍齡有術的她皮膚白滑，但12歲的Ina亦不輸蝕，亭亭玉立，身高只與媽咪差半個頭，戴上圓框眼鏡及鴨舌帽，化身「小雲Look」，再襯超短熱褲，修長美腿比媽咪更為吸睛。母女先後步入多間大眾化時裝店揀選心頭好，慳家的小慧還專攻減價貨，期間她一度只顧傾電話，Ina一臉無奈在旁呆等，等媽咪傾完電話，母女再往揀牛仔褲，未幾已滿載而歸。此外，小慧與老公蘇志威緊貼潮流玩變老App，齊齊「變臉」。

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