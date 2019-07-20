做完直播冇錢收　Rose Ma被爆搵𡃁模笨

被指與日本AV女優明日花綺羅有幾份相似的網紅Rose Ma（馬俊怡），最近推出到日本取景的個人寫真集，風格比較非一般，並不是Sell三點式泳衣或可愛，而是有機械人造型、車手型Look甚至女同性戀構思，加上原來有肉地的她拍攝時減磅不少，引來大批男Fans支持，不過人紅是非多，有讀者爆料力數其劣行。



食霸王早餐



爆料者表示近年Rose Ma邀請多位網紅參與直播平台，但做了幾個月後，最終一分錢都冇不到：「佢一開始係咁叫我哋開足鐘數，否則冇收入，我哋都好驚，開到足，但一直冇回報又未簽約，到後期佢先話約食飯出嚟簽約，但第一次佢放咗我哋飛機，之後冇咗件事咁，機都唔應，我哋一班人直播咗幾個月，仲要幫佢宣傳，但一分錢都冇。」爆料者又指在Rose的朋友得知，指她在中學時已有騙人事件，多次叫人買早餐冇畀錢。



「了解緊」



Rose繼續到書展為寫真舉行簽名會，她解釋「冇錢分」的事情可能存在溝通問題，起初是直播平台希望她介紹人參加，於是自己幫口邀請認識的人，工作性質及報酬一開始亦沒有隱瞞：「可能有啲女仔冇了解過分成，做呢類型直播，係要達到某觀眾數目同埋收到幾多禮物先有錢，佢哋去唔到要求嘅觀眾數，當時我都有自己充值去送過禮物畀佢哋部分人，我唔知有咩誤會，都了解緊，呢啲嘢好似各執一詞好難回應，所有女仔我都識，當佢哋係朋友先叫大家一齊做。（話你以前呃早餐食？）其他是非嘢都唔想回應喇！」



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