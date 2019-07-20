東方日報C1：張景淳疑劈腿菊梓喬斬纜ig割席

藝人張景淳去年被拍得與歌手菊梓喬（Hana）前後腳睇戲兼入屋過夜，隨即傳出秘密撻着，月前更被「捕獲」撐枱腳。豈料張景淳又爆出「重施故技」戲院密會呂慧儀，惹一腳踏兩船之嫌，有指「正印」Hana即被辣㷫而怒刪男方Instagram（Ig）的關注，張景淳亦「反擊」取消關注她！



現年38歲的張景淳近年事業愛情兩得意，不但憑處境劇《愛．回家之開心速遞》「龔燁」一角爆紅上位，去年又與歌手菊梓喬（Hana）傳出戀情。有指兩人識於微時分屬好友，直至張景淳與前華姐宋雙佳甩拖後一撻即着，不但被拍得前後腳睇戲拍拖，散場後Hana更負責揸車並到男方寓所過夜。事後兩位當事人雖雙雙否認，強調只是好友關係，但翻查他們的社交網，發現他倆分別晒情侶款手錶及手機殼，上月更有消息指二人到大圍一間日本餐廳拍拖撐枱腳。



翻炒追女橋 斷正變避忌



正當以為「淳Ha戀」打得火熱之際，另邊廂卻突然爆出張景淳與《愛．回家》拍檔呂慧儀「戲假情真」撻着！當時兩人被拍得手拖手睇戲後前後腳離場，男方更擔任「柴可夫」先載女方醫肚，再非常熟路地直返女方屯門住所過夜，手法與昔日「淳Ha」拍拖睇戲時如出一轍！



事件曝光後，張景淳變得避忌，連日來單拖出入。早前見他獨自駕車外出，全程左顧右盼，見他到油站入油後便駛往九龍灣方向，當發現記者時立即加速離開，避免行蹤曝光。同時，據知Hana對張景淳「一腳踏兩船」怒不可遏，率先取消關注男方Ig帳號，斬纜割席！而張景淳隨後亦取消關注Hana，多年友好關係似乎畫上句號。



反擊刪關注：好小事！



記者分別聯絡兩人，張景淳受訪時被問到有傳上月與Hana於大圍撐枱腳，他說：「上個月冇，我哋好耐先見一次聚吓。」問是否一腳踏兩船？他只說：「從未試過，對產生事端而猜測嘅報道唔想再回應。（你哋係咪取消關注對方Ig？）係一件好小嘅事！好似我同沈震軒咁好朋友，大家都係取消咗關注，我嗰期想睇啲咩就會關注啲咩。（咁你同Hana仲係朋友？）一直都係好朋友。」



至於Hana取消關注張景淳一事，其唱片公司回覆指：「唔係事實嘅嘢唔會回應。」記者亦聯絡另一主角呂慧儀，提到與張景淳相約睇戲後，男方即與Hana「絕交」，她只說：「呢啲事又唔關我事，我唔回應喇！」



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