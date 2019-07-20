聲望排行榜！發哥香港第一　成龍全球第三

由英國市場調查機構行的全球聲望最高人物排行榜公布結果，男性組別藝人成龍僅次微軟始創人蓋茨以及美國前總統奧巴馬挑第三，而女性組別上年排第一的安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）微跌兩位排第三，美國前第一夫人米歇爾及美國名嘴女星奧普拉（Oprah Winfrey）分別排一、二位。



男性組別最出人意表算是上年入榜的碧咸（David Beckham）和米高佐敦（Michael Jordan）跌出頭20名，由兩位印度男星沙魯克汗（Shahrukh Khan）及Salman Khan頂上。女性組別上年趙薇和劉亦菲榜上有名，但今年均未見蹤影，內地藝人楊冪則成功上榜排20。



是次調查研究訪問了全球41個國家、近4.2萬人，總結所有數據後得出全球聲望最高人物的名次，除全球外亦包含不同地區的排名。在香港組別，周潤發以大比數勝出榮登男性組別榜首。



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