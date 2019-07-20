《PDX101》男團誕生　金曜漢稱冠

韓國Mnet電視台人氣選秀節目《Produce 101》（PD 101）第二季，於前年捧紅11人限定男團Wanna One，而在節目中獲得最多票數的姜丹尼爾更擔任組合Center位置，11子於年初結束四場告別騷後，便各自展個Solo活動。



作為《PD 101》第四季的《Produce X 101》（PDX101）於今年5月初首播，並於今晚結束，更特地邀請Wanna One前成員李大輝及《PD 101》第三季出道的女團IZ*ONE擔任嘉賓。



今晚節目公布最終成功出道的11位成員，不少練習生獲悉自己成功出道後也忍不住爆喊，他們將以11人限定男團「X1」展開5年活動。



結果大熱練習生金曜漢最終獲得逾133.4萬票力壓勁敵金宇碩登上首位，贏得組合出道歌曲的Center位置。第3至10位依次為韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南道賢、車俊昊、姜敏熙。



而最終出道組合的人數是11人，但構成是「10+X」，「10」指最終排名前10名，而「X」則是前四次投票數累積最高票者，最終由李垠尚以X名額出道。而曾於首集排名冠軍的大熱金旻奎竟然大熱倒灶，慘被淘汰，未能以組合「X1」成員出道，令不少粉絲大感不滿。



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