5組相同數字　網民質疑《PDX101》有黑幕

韓國人氣選秀節目《Produce 101》（PD 101）第四季嘅《Produce X 101》（PDX101）結果出爐，最終由大熱練習生金曜漢奪冠，11人限定男團「X1」展開5年活動，不過賽果因為不停出現「29978」呢一個數字，令到網民質疑比賽有黑幕！



PDX101完結後大會公布投票統計數字，當中出現咗一個超級「巧合」嘅地方，第1名金曜漢得票數1,334,011減第2名金宇碩1,304,033票等於「29978」，第3名韓勝宇1,079,200票減第4名宋亨俊1,049,222票等於「29978」，第6名孫東杓824,389票減第7名李翰潔794,411票等於「29978」，第7名李翰潔794,411票減第8名南道賢764,433票等於「29978」，就連第10名姜敏熙749,444票減第11名李鎮赫719,466票都係「29978」！



連續五次出現相同數字「29978」真係好離奇，以過百萬數字投票嚟睇「巧合」得有啲過分。唔少網民睇完啲數字都話大會好有黑幕嘅嫌疑！仲搞笑話係咪可以專業啲，唔好將啲數字不斷重複引人注意？



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

