心外壓出火花！《愛．回家》鐵面陳會揀邊個？

處境劇《愛．回家之開心速遞》入面嘅CP向來備受關注，日前播出一集中，由「鐵面陳」王致狄同「葉碧嘉（Rebecca）」沈可欣組成嘅「鐵碧CP」有新進展，劇情講到王致狄觸電獲「Ma姐」何綺雲及時做人工呼吸急救，醒來時誤會沈可欣先係救命恩人，而令二人感情突飛猛進！劇集出街後即引起網民熱烈討論，唔少網友支持「鐵碧CP」早日開花結果，但亦有網友希望何綺雲加入大玩三角戀。



對於人工呼吸一幕成為熱話，王致狄表示意想不到，但就坦言拍攝時下咗唔少苦功，所以好開心有咁好成績，佢指：「知道有呢場戲嘅時候都同綺雲夾過，拍之前亦避免食太濃味嘅嘢影響對手。最難忘係當時佢要對我做心外壓，為咗更加逼真，佢都好專業咁用真力去做，雖然心口有啲痛，但我都盡力忍住，好彩出嚟效果好好。」至於問到有冇機會玩三角戀，佢就大賣關子：「以我所知『鐵面陳』係好專一嘅人，鍾意一個人就從一而終，不過之後我同綺雲、保安部都會有啲事件發生，到時大家記住睇啦。」



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