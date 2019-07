藝人簡淑兒前日(18日)30歲生日,她在社交網上載生日會的相片,見她誠心在生日蛋糕前許願,相當認真。人緣甚好的她表示今年收到不少生日蛋糕,令她相當開心,她表示:「細個嘅時候唔會點慶祝生日,記得嗰時曾經許過一個生日願望,就係希望之後嗰年我可以有一個生日蛋糕!到依家每年都有三、四個生日蛋糕,我覺得自己好幸福,有好好嘅屋企人同好好嘅朋友。多謝你哋。以往每年都好貪心,會許兩個生日願望,一個for屋企人,一個for自己。今年再貪心啲,再許多咗一個願望,I wish the best for Hong Kong,a place that I call home now。」



---------------

立即參加「賞您睇」: http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。