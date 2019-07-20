享受學習快樂！林曉峰父子STEM傳情

藝人林曉峰為Now TV在會展舉行的《STEM學習分享會》任嘉賓，更帶同身高6呎1吋的長子林寶到場，似兄弟多過父子。他分享三父子從生活中體驗STEM的樂趣，似足情侶般溝通。



活動上推廣Now TV以STEM為題材的益智電視節目，專為6至12歲小朋友提供多元化及益智有趣的學習新體驗，嘉賓林曉峰（阿Lo）分享兒子把STEM（科學、科技、工程、數學）小知識融入生活，他說：「佢哋好多時喺浴室好耐，問佢哋喺入面搞乜？佢話你一陣沖涼就知！之後到我沖涼，啲蒸氣一出，玻璃上面就浮現出『打機』兩個字， 係咪幾有情趣呢！ 唔知仲以為係對情侶拍拖添！」



問到兒子對STEM可有興趣？阿Lo表示他們出生的年代剛巧教育上有轉變，會學通識，很多方面都會試，邊玩邊學習，不像自己小時候學習較單一。例如二子林熙近年便愛上技巧性的玩意，如用啤牌玩花式洗牌，又試過搖骰盅將幾粒骰仔疊起，這些都令他有興趣學習。



大仔無意入行



問到大仔高大靚仔，可會在娛樂圈發展？阿Lo笑說：「唔係佢想唔想，有人搵先算啦！有人搵又唔知佢做唔做到。（口才有冇你咁好？）佢個腦轉得快，好笑過我添！但佢對呢行好似冇乜興趣。」三父子計劃趁暑假去日本旅行，問是否難得撇甩太太康子妮？阿Lo笑指太太要返工，所以去唔到，那是否三父子「男人的浪漫」？他說：「都有難度，兩個仔想去嘅、想買嘅都唔同，要編排好行程。」



Now TV STEM學習組合提供多元化及益智有趣的學習，通過以STEM為題材的益智電視節目、邊玩邊學的互動應用程式及親子教育玩具，為孩子締造耳目一新的STEM學習體驗，月費只須$138，查詢電話：28881888（按2字）。



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