愈嫁愈後生！姊弟戀又有咩好怕喎？

今時今日，姊弟戀唔再驚天動地，好多圈中女明星即使經歷過婚姻失敗，但佢哋未有氣餒反而愈愛愈勇，愈嫁愈後生，最終姊弟戀都修成正果。



梁靖琪



藝人梁靖琪（Toby）於2014年與前夫黃敏豪離婚，結束短短一年半婚姻，閃離令人。經歷離婚嘅Toby，前年經朋友介紹下，與比佢年輕8歲嘅圈外男友施雋賢（Jonathan）發展姊弟戀。兩人拍拖接近兩年，感情一直相當穩定，Toby並於今年5月正式入紙排期下嫁Jonathan。早前Toby更喺社交網宣布再婚喜訊，已於6月底低調舉行婚禮，攜手迎接人生新一章。



鍾麗緹



「性感女神」鍾麗緹（Christy）曾兩度離婚，1998年下嫁外籍丈夫Glen Ross，但於2002年結束4年婚姻，翌年再與台灣音樂人嚴錚結婚，可惜於2011年異離。雖然Christy曾有過兩段失敗嘅婚姻，但佢未有對愛情失去信心，於2015年參與內地真人騷《如果愛》時，同細佢12歲嘅內地男星張倫碩日久生情，翌年兩人正式拉埋天窗，Christy更將三名跟前夫所生嘅囡囡，都跟後父改姓張。



洪欣



洪欣與第一任老公黃國梁於1996年結婚，夫妻情只得短短一年，最終離婚收場。後來於1997年與莫少聰因合拍《亡命天涯》而相戀，洪欣為男方未婚誕下囝囝莫鎬濂，惟未出世二人已分手收場，多年來獨力撫養囝囝。直至2009年，洪欣下嫁比佢細10歲嘅內地演員張丹峰，並為阿仔改姓張，二人婚後誕下一女張晞彤，惟今年三月男方捲入偷食風波，令婚姻出現危機，其後張丹峰努力箍煲，幸好現時已和好如初。



賈靜雯



台灣女星賈靜雯喺2005年與首任老公孫志浩奉女成婚，但2010年兩人感情破裂，離婚收場。兩人離婚後曾為爭囡囡梧桐妹嘅撫養權而鬧得滿城風雨，最終賈靜雯為取得女兒撫養權，放棄名下所有房產。直至2015年，佢遇上真命天子修杰楷，先後生下咘咘同Bo妞兩個寶貝女，去年年底喺峇里島補擺婚禮。如今賈靜雯與孫志浩各自再婚也有幸福家庭，事隔10年，兩人為梧桐妹畢業相罕有同框合照。



伊能靜



台灣藝人伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）愛情長跑14年拉埋天窗，婚後育有一子「小哈利」，2009年伊能靜被影到同男星黃維德拖手，最後兩人離婚收場。伊能靜於2015年再婚，下嫁細佢10歲嘅內地演員秦昊，當時47歲嘅伊能靜無懼做高齡產婦，為老公誕下女兒小米粒。



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