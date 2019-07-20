焦點累事？藝人公開場合遇襲受傷

藝人出席活動時，往往成為焦點，人多場面亦難以控制，更容易被「有心人」下手突襲，令人膽戰心驚！



孫燕姿

新加坡天后孫燕姿於2000年在台灣出席簽唱會時，一名男子突然衝上台朝天開槍，她被工作人員抱走才脫險。而該名男子亦被工作人員制服逮捕。隨後發現原來該男子所持的只是玩具槍，因負債纍纍才想以玩具槍「綁架孫燕姿」來借錢。



AKB48

2004年日本偶像女團AKB48在日本舉行握手會時，一名狂迷拿出鋸子向成員入山杏奈及川榮李奈施襲。川榮遭砍至右手大拇指骨折，入山則是右手尾指骨折，入院搶救後冇礙。兇徒被捕後表明因AKB48賺太多錢，仇富過度，故想斬死成員。



林俊傑

新加坡歌手林俊傑（JJ）於2015年的台北簽唱會上，被一名扮成歌迷衝上台的壯漢向他的頭部揮拳，JJ表現得狀甚痛苦！隨即他被送往醫院，醫生指他左側耳部挫傷，需觀察72小時，幸好並冇大礙。



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