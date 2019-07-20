咀嘴甜到漏　李璧琦畀老公130分

藝人李璧琦（Becky）與拍拖五年的圈外男友蘇銘熙（Adrian）於香港浸信教會舉行婚禮。行禮前，Becky身穿珍珠色低胸禮服與一身白西裝的Adrian會見傳媒，兩人主持切蛋糕及合巹交杯儀式，之後在徇眾要求下錫錫，甜到漏！



一對新人齊接受訪問，新郎表現怕醜，全交由新娘代言。問到前一晚有否興奮到失眠？Becky表示：「尋晚都瞓咗幾個鐘，好多事要完成，我要熟習我個誓辭，要記住講乜，發夢都係誓辭。依家心情好興奮，見到好多朋友嚟咗好開心。」她透露中式儀式一切從簡，沒有接新娘及玩新郎環節：「好難得家人飛嚟香港出席，我哋利用啲時間去影全家福，哥哥話對上一次影已經係21年前，當時仲讀緊書。」問到預計宣讀誓辭時會否喊？Adrian 笑言：「佢會，但我唔會。」



Becky稱她的婚紗有袋口，早已袋定紙巾：「誓詞我打算背，所以冇準備貓紙，但都驚到時忘記講咩。（誓辭諗咗好耐？）一直相處都有個草稿，我哋好早已決定自己寫同讀誓辭。（成個婚禮準備咗幾耐？）三月決定結婚，四月影婚紗相，五月就宣布，七月結婚，大家都覺得係mission impossible，多謝天父同好多朋友幫忙。」至於生B大計及度蜜月則稍後再計劃，婚後會好好休息及先過二人世界。問到給老公多少分？Becky謂：「如果100分滿分，我會畀佢130分，因為我只有70分，佢補足我，我哋夾埋係200分。」Adrian就大讚對方：「佢好好，最好係佢。」



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